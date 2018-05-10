В Twitter появится шифровка сообщений, схожая с Telegram

Пользователи Twitter смогут обмениваться зашифрованным сообщениями. Сервис микроблогов может пойти по стопам Telegram, сообщает Vista.news

Недавно программисты изучили новую версию APK-файла Twitter на Android и обнаружили «намеки» на то, что сообщения можно будет шифровать по типу end-to-end, когда вся информация зашифрована на устройстве пользователя. Для секретной переписки появится специальная опция в Twitter. Официальных комментариев от сервиса нет, однако юзеры надеются, что анонимные сообщения все же станут доступны в ближайшем будущем. Все эти слухи пошли с момента, когда глава Twitter Джек Дорси в публичной переписке с Эдвардом Сноуденом упомянул, что думает о внедрении шифрования.

Напоминаем, что Эдвард Сноуден — американский технический ассистент, известный всему миру обнародованием ряда сенсационных разоблачений спецслужб США относительно массовой слежки за гражданами. Ранее он поддержал Дурова в отказе выдать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей Telegram, назвав это единственным правильным решением.

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