В Турцию из Азербайджана и Украины доставили сторонников Гюлена

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) доставили из Азербайджана и Украины двух главарей террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

По информации агентства «Анадолу», в Турцию доставлены «казначей» течения Гюлена по Азербайджану и «имам» сторонников Гюлена по турецкой провинции Мерсин.

По полученным данным, Иса Оздемир (задержан в Азербайджане) и Салих Зеки Игит (задержан в Украине) доставлены 12 июля в Стамбул.

Исе Оздемиру и Салиху Зеки Игиту предъявлено обвинение в причастности к террористической организации.

Оздемир в 1997 году окончил Бакинский государственный университет. Определенный период являлся «ответственным» за структуры FETÖ в Азербайджане. Основал строительную компанию Avro 2000 и считался «казначеем» течения Гюлена по Азербайджану.

В то же время Салих Зеки Игит собирал от имени FETÖ дань с предпринимателей в турецкой провинции Мерсин. Все собранные средства он направлял за границу — в американский штат Пенсильвания, где ныне находится главарь преступной организации Фетуллах Гюлен. Часть средств Игит направлял на финансирование школ террористического течения в странах Африки. Бежал в Украину после провала попытки военного переворота 15 июля 2016 года в Турции.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибли 250 человек.

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