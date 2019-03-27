В Турции заявили о ликвидации второго лица в РПК

Турецкая разведка (MİT) и ВВС страны провели операцию по ликвидации Рыза Алтуна — ближайшего соратника лидера террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) Джемиля Байыка. Об этом Trend пишет в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, после установления MİT точного местонахождения Алтуна ВВС Турции нанесли точечный удар по дому, где находился террорист.

О других деталях операции не сообщается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.