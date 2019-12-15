В Турции заявили о готовности приобрести у США ЗРК Patriot

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в субботу о готовности страны приобрести у США зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Выступление турецкого министра на деловом форуме в Дохе (Катар) цитирует телеканал Al-Manar.

«Турция верит, что США по-прежнему являются нашим союзником и мы являемся их союзником <…> Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это свершившаяся сделка. Предложение России было более выгодным. Сейчас мы готовы приобрести американские системы Patriot и ожидаем ответа [от американской стороны]», — сказал Чавушоглу. Он также предупредил, что Турция ответит на любые санкции, введенные против нее за покупку российских  зенитных ракетных систем С-400.

9 декабря президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от поставок С-400, но в то же время может приобрести и ЗРК Patriot при условии предоставления Вашингтоном выгодных условий.(ТАСС)

| 2019-12-15T10:58:44+00:00 15 декабря 2019, 12:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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