В Турции заявили, что представят подписанный с Ливией меморандум в ООН

В Турции заявили, что «морской» меморандум, подписанный с правительством Нацсогласия Ливии и названный рядом стран, а также властями на востоке Ливии незаконным, будет представлен ООН для демаркации, а Анкара и Триполи будут действовать согласно одобренному ими документу.