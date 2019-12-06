В Турции заявили, что представят подписанный с Ливией меморандум в ООН

В Турции заявили, что «морской» меморандум, подписанный с правительством Нацсогласия Ливии и названный рядом стран, а также властями на востоке Ливии незаконным, будет представлен ООН для демаркации, а Анкара и Триполи будут действовать согласно одобренному ими документу.
Ранее парламент Турции одобрил предложение о ратификации заключенного с Триполи меморандума о взаимопонимании по морским зонам.
«После одобрения парламентом правительства национального согласия Ливии меморандума о взаимопонимании он (меморандум – ред.) будет представлен в ООН для утверждения демаркации согласно морскому праву», — заявил РИА Новости член комиссии турецкого парламента по международным связям Ахмет Берат Чонкар.
(РИА Новости)