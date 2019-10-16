В Турции заявили, что ответят на санкции США

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова ответить на любые санкции США, которые они введут в качестве реакции на операцию в Сирии. Об этом он сказал в среду во время выступления в парламенте, которое транслировал телеканал NTV.

«В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы. Мы видим, что [президент США Дональд] Трамп из-за давления его истеблишмента делает против нас некоторые шаги. На эти санкции мы обязательно дадим соразмерный ответ, примем соответствующие меры», — отметил министр.

Он назвал политику американского руководства «односторонней и неспособной изменить принципиальность Турции».

«Когда на повестке дня обеспечение нашей национальной безопасности, все остальное — это мелочи», — добавил Чавушоглу.