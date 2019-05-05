В Турции заявили, что обсуждают с Россией ситуацию в Телль-Рифаате

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что российские и турецкие представители обсуждают ситуацию в сирийском населенном пункте Телль-Рифаат в связи с обострением обстановки на границе с Сирией. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

В субботу, 4 мая, в результате огня, открытого с приграничных сирийских территорий, был убит один турецкий военнослужащий. «В рамках соглашения (о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и оппозиции в Идлибе между РФ и Турцией — прим. ТАСС) мы должны были остановиться здесь [в Телль-Рифаате], но если атаки [с сирийской территории] продолжатся, все может обернуться иначе. Мы обсуждаем это с Россией», — сказал вице-президент.

«Турецкие военные продолжат операции вдоль своей границы, пока угроза полностью не исчезнет», — добавил он.(ТАСС)