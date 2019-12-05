В Турции запретили продажу смартфонов XIAOMI — MI 5S

В Турции запретили продажу смартфонов модели XIAOMI — MI 5S, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что запрет на продажу XIAOMI — MI 5S был наложен Государственным органом по информационным и коммуникационным технологиям Турции (BTK), по причине того, что данные смартфоны являются небезопасными.

В целом, в Турции был наложен запрет на продажу следующих смартфонов :

KAAN- N1, BAOFENG- UV-5R, BAOFENG- BF-888S, XIAOMI — MI 5S (2015711-A7), CONCORD — C5, SFE — S780, BB MOBILE — B1280, QUATRO — Q11, YANTON — T-328PMR, RITERA — M-446, MARS — MARS PRO-446.