В Турции задержаны боевики ИГ, планировавшие теракты

В провинции Адана на юге страны задержаны 14 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты в разных частях провинции. Об этом Trend сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.
Все задержанные, в числе которых женщина, являются гражданами Турции.
Операции по задержанию террористов были проведены по ранее установленным адресам.
Отметим, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.
По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.
«Разведка Турции активно работает с целью устранения террористов и исходящих от них угроз», — сказал Сойлу.
Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции прошли крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии.
В рамках операции были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.