В Турции задержаны боевики ИГ, планировавшие теракты

В провинции Адана на юге страны задержаны 14 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты в разных частях провинции. Об этом Trend сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Все задержанные, в числе которых женщина, являются гражданами Турции.

Операции по задержанию террористов были проведены по ранее установленным адресам.

Отметим, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.

По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.

«Разведка Турции активно работает с целью устранения террористов и исходящих от них угроз», — сказал Сойлу.

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции прошли крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии.

В рамках операции были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.