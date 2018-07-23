В Турции задержали полсотни предполагаемых боевиков ИГИЛ

В Турции полиция задержала 43 предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Reuters в понедельник, 23 июля.

Правоохранители проводили задержания в нескольких районах Стамбула одновременно. Также они совершили рейды по 15 адресам.

Задержанные входили в соцсети групп, связанных с ИГИЛ и контактировали с боевиками с их помощью.

Турция усилила операции против ИГИЛ внутри страны в последние два года с учетом того, что террористическая группировка совершила ряд терактов.

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