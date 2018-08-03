В Турции задержали 38 предполагаемых боевиков ИГИЛ

Антитеррористические подразделения полиции Стамбула в нескольких одновременных операциях задержали 38 иностранных граждан, подозреваемых в связях с террористической группировкой Исламское государство. Как сообщает Hurriyet daily news, подозреваемые занимались подготовкой терактов.

Во время рейдов по 12 адресам по всему городу полиция также обнаружила и изъяла документы и цифровые носители. Задержанных забрали на допрос в штаб-квартиру полиции Стамбула.

Как отмечается, в последние годы в терактах Исламского государства на территории Турции погибли более 300 человек. В прошлом месяце в Стамбуле по подозрению в связях с ИГИЛ задержали 43 человека.

44 просмотров
| 2018-08-03T17:45:09+00:00 3 августа 2018, 19:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss