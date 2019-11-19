В Турции выдан ордер на задержание 133 подозреваемых в причастности к путчу

Прокуратура турецкого Измира выдала ордер на задержание 133 военнослужащих в рамках операции против сторонников «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО), которую Турция обвиняет в подготовке неудавшегося госпереворота в июле 2016 года. Об этом сообщает во вторник телеканал Эн-ти-ви.

Как отмечается, операции по задержанию обвиняемых проходят в 44 провинциях страны. Из 133 — 82 человека являются действующими военнослужащими.

Попытка государственного переворота была осуществлена группой солдат и офицеров ВС Турции 15 июля 2016 года. В результате столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли 250 человек, более 2 тыс. получили ранения.(ТАСС)

| 2019-11-19T09:54:40+00:00 19 ноября 2019, 12:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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