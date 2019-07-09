В Турции выдали ордер на задержание 176 военных

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции «террористической организации фетхуллахистов» (FETO). Как передает ТАСС, об этом сообщает во вторник Anadolu.

Среди подозреваемых числятся высокопоставленные военные, в том числе один полковник, два подполковника, пять майоров, семь капитанов, 100 старших лейтенантов, 18 лейтенантов. В настоящее время силовики проводят операцию по их задержанию.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи людей.