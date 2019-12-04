В Турции ввели единую упаковку для сигарет в рамках борьбы с курением

«Изменения дизайна упаковок табачных изделий вступят в силу с 5 декабря. С этой даты выпуск прежней упаковки будет прекращен. Продукция в старых упаковках сможет реализовываться на рынке еще в течение месяца, до 5 января 2020 года, после чего ее продажа будет полностью прекращена», — говорится в сообщении ведомства.