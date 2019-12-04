В Турции ввели единую упаковку для сигарет в рамках борьбы с курением

Турция вводит единый стандарт упаковки для сигарет и других табачных изделий в рамках борьбы с курением, говорится в полученном РИА Новости сообщении министерства сельского и лесного хозяйства в среду.
«Изменения дизайна упаковок табачных изделий вступят в силу с 5 декабря. С этой даты выпуск прежней упаковки будет прекращен. Продукция в старых упаковках сможет реализовываться на рынке еще в течение месяца, до 5 января 2020 года, после чего ее продажа будет полностью прекращена», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на новых упаковках обязательно будут размещены надписи, предупреждающие о вреде курения, а также изображения с последствиями курения, которые будут закрывать до 85% площади на передней стороне упаковки и до 50% на задней.(РИА Новости)
| 2019-12-04T22:34:09+00:00 5 декабря 2019, 00:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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