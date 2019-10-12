В Турции восемь человек погибли при обстреле с территории Сирии

Ранее с территории Сирии был подвергнут минометному обстрелу приграничный город Суруч в турецкой провинции Шанлыурфа, в результате разрыва минометных снарядов в районе жилых кварталов погибли два мирных жителя, двое получили ранения.

Накануне в результате ракетно-минометных обстрелов населенных пунктов провинций Шанлыурфа и Мардин на юго-востоке Турции погибли семь мирных жителей, в том числе пять детей и подростков, в числе которых девятимесячный младенец.