В Турции восемь человек погибли при обстреле с территории Сирии

Восемь мирных жителей погибли и 35 получили ранения в районе Нусайбин турецкой провинции Мардин в результате обстрела со стороны курдских формирований из Сирии, передает в пятницу агентство Anadolu.
Ранее с территории Сирии был подвергнут минометному обстрелу приграничный город Суруч в турецкой провинции Шанлыурфа, в результате разрыва минометных снарядов в районе жилых кварталов погибли два мирных жителя, двое получили ранения.
Накануне в результате ракетно-минометных обстрелов населенных пунктов провинций Шанлыурфа и Мардин на юго-востоке Турции погибли семь мирных жителей, в том числе пять детей и подростков, в числе которых девятимесячный младенец.
| 2019-10-12T00:16:25+00:00 12 октября 2019, 04:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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