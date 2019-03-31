В Турции ведется подсчет голосов на муниципальных выборах

В Турции завершилось голосование на выборах глав муниципалитетов.

В 32 провинциях республики процесс голосования продлился с 08.00 до 16.00 по местному времени. На остальной территории страны избиратели могли отдать голоса с 08.00 до 17.00.

Число избирателей в стране превысило 57 миллионов избирателей для которых были открыты 194 715 избирательных участков, передает aa.com.tr.

В выборах приняли участие кандидаты от 12 политических партий, в том числе возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом правящей Партии справедливости и развития (ПСР), а также независимые кандидаты.

Своих кандидатов на выборы выдвинули ПСР, Партия великого единства, Республиканская народная партия, Демократическая партия, Демократическая левая партия, Демократическая партия народов, İYİ Parti, Партия националистического движения, партия Saadet («Добродетель»), Независимая партия Турции, Коммунистическая партия и партия «Родина».