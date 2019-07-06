В Турции в машине нашли применяемое в ядерном оружии радиоактивное вещество

В турецкой провинции Болу полицейские нашли в машине 18 граммов радиоактивного вещества — калифорния, который используется при производстве боеголовок для ядерного оружия. Как передает РИА Новости, об этом сообщила администрация провинции.
Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью остановили машину в районе лесного парка Ататюрка и обнаружили в ней 18,01 грамма калифорния.
«Данное вещество, стоимость которого оценивается в 72 миллиона долларов, а ввоз, транспортировка и хранение которого требуют спецразрешения, было отправлено в Совет по ядерной энергии Турции для исследования», — заявила администрация.
Отмечается, что по этому делу задержаны пять человек, идет расследование.
| 2019-07-06T17:35:47+00:00 6 июля 2019, 17:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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