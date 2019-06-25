В Турции срок службы в армии сокращен до полугода

Парламент Турции во вторник принял законопроект о сокращении срока обязательной воинской службы с 12 месяцев до шести, сообщает газета Daily Sabah.

Уточняется, что тем, кто хочет служить еще 6 месяцев, будет выплачиваться около 2 тысяч турецких лир (около 346 долларов) в месяц. При этом срок службы офицеров запаса и военнослужащих с нововведенным званием унтер-офицеров запаса, выбираемых из числа выпускников университетов или колледжей, составит 12 месяцев.

Новая система также позволит проходить постоянную оплачиваемую службу в армии тем, кто может себе это позволить. Призывники должны будут пройти военную подготовку в течение одного месяца и будут освобождены от оставшихся пяти месяцев службы, заплатив 30 тысяч лир (почти 5,2 тысячи долларов). Агентство Anadolu утверждает, что сумма, которую необходимо будет заплатить, составит 31 тысячу лир (то есть почти 5,4 тысячи долларов).

РИА Новости