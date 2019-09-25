В Турции совершено нападение на полицейский автобус

Полицейский и четыре гражданских лица пострадали в результате нападения на полицейский автобус в провинции Адана на юге Турции. Об этом сообщило в среду управление губернатора провинции.

«В результате взрыва, прогремевшего во время проезда автобуса спецназа полиции легкие ранения получили четыре гражданина и полицейский. Состояние их здоровья оценивается как очень хорошее. Начато расследование», — сообщили власти.

ЧП произошло в районе Юрегир. Взрывное устройство сработало при проезде полицейского автобуса под надземным переходом во время движения по одному из проспектов города. Взрывной волной задело несколько соседних машин. Автобус полиции получил повреждения. (ТАСС)

| 2019-09-25T10:22:31+00:00 25 сентября 2019, 12:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss