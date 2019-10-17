В Турции сообщили о ликвидации 702 членов РПК в ходе операции в Сирии

Ранее сообщалось о «673 нейтрализованных террористах».

«Общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партии Курдистана/ сирийской курдской партии «Демократический союз» — сил самообороны сирийских курдов), которые были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира», достигло 702″, — говорится в сообщении министерства обороны.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.