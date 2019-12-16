В Турции рассказали, в каком случае Анкара признает геноцид индейцев

Великое национальное собрание Турции поддержит признание геноцида индейцев в США, если такая резолюция будет поставлена на голосование, заявил РИА Новости независимый депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил накануне, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
«Если такой запрос поступит в парламент, то, думаю, решение (о признании геноцида индейцев в США — ред.) будет принято. Надеюсь, это не только заявление нашего президента, делу будет дан ход, и мы в парламенте обсудим такую резолюцию», — сказал Йылмаз.
Он добавил, что решительно осуждает решение сената США, касающееся событий 1915 года. «Оно может нанести серьезный урон турецко-американским отношениям. Те, кто его принял, действовали исключительно для внутренней политической аудитории при участии армянского лобби. Это сделано для того, чтобы получить его поддержку перед выборами», — заявил собеседник агентства.