В Турции рассказали о судьбе захваченных в Сирии боевиков ИГ

Захваченные ВС Турции в Сирии пленные боевики террористической группировки «Исламское государство»* пока останутся в тюрьмах в планируемой зоне безопасности, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

«Как договорились президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп по телефону, Турция возьмёт на себя ответственность за наблюдением над находящимися в местах лишения свободы и лагерях боевиками ИГ* и их семьями на территории, где проходит операция «Источник мира». На этом этапе наша страна будет прилагать усилия для того, чтобы удерживать в регионе, освобождённом от террористов в Сирии, боевиков ИГ* и их семьи», — говорится в заявлении Аксоя, полученном РИА Новости.

По его словам, по вопросам реабилитации жён и детей террористов, которые не замешаны в преступлениях, Турция готова работать вместе с международными организациями и странами, гражданами которых они являются.

«С другой стороны, необходимо понимать, что иностранных террористов и их семьи, удерживаемые в Сирии, необходимо отправить в их страны для судебных разбирательств. В этой связи мы подчёркиваем важность усилий международного сообщества», — добавил представитель турецкого МИД.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», — сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.