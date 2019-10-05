В Турции пройдет X Энергетический саммит

В Анталье с 6 по 8 октября пройдет X Энергетический саммит, сообщает haberler.com.

Как сообщает , тема саммита этого года, который пройдет под патронажем Министерства энергетики и природных ресурсов и при поддержке Управления по регулированию энергетического ООО Enerji Fuarcılıkрынка Турции, — «Построение будущего».

В саммите примут участие более 1,5 тысячи турецких и зарубежных экспертов, которые обсудят последние события и будущие тенденции в сфере энергетики как в Турции, так и мире. На открытии саммита выступит министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

В рамках форума пройдет 20 заседаний, на которых будут обсуждаться вопросы, определяющие повестку дня сферы энергетики, такие как коммерциализация газа из Восточного Средиземноморья, последствия глобальных торговых войн и геополитическая ситуация.