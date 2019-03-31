В Турции проходят выборы в органы местного самоуправления

В Турции начались девятнадцатые по счету выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки открылись в 7.00 (мск) на востоке страны, в другой части они откроются в 8.00 (мск). Как отмечает ТАСС, это первые в истории страны муниципальные выборы после смены формы правления с парламентской на президентскую.

В бюллетенях представлены кандидаты в мэры городов, члены региональных парламентов, советов, руководители муниципалитетов, сельские старосты и члены сельских советов. В муниципальных выборах принимают участие кандидаты от 12 политических партий и независимые кандидаты. Основная борьба развернется между, возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом партией справедливости и развития (ПСР), которая сформировала «Народный альянс» вместе с партией националистического движения (ПНД). Оппозиционные Народно-республиканская партия (НРП) и «Хорошая партия» объединились в «Национальный альянс», передает kommersant.ru.

По данным ЦИК Турции, среди 82 миллионов граждан правом голоса обладают 57 млн человек.