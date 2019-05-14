В Турции продолжается задержание нелегальных мигрантов

В турецкой провинции Измир задержано 39 нелегальных мигрантов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что 30 задержанных нелегалов граждане Сирии, семь — Палестины и двое — Ирака. Согласно данным СМИ, почти половина задержанных женщины и дети.

Все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что ранее МВД Турции распространил информацию о задержании в январе-апреле 2019 года 79 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран.

Согласно информации, 32,9 тысячи из них являются гражданами Афганистана.

«В том числе за этот период были задержаны 11,6 тысячи граждан Пакистана и 6,4 тысячи граждан Сирии», — говорилось в сообщении МВД Турции.