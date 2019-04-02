В Турции продолжается процесс подачи апелляций после муниципальных выборов

Глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен заявил, что процесс подачи апелляций после поражения возглавляемой президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) на выборах мэра в Анкаре и Стамбуле продолжается.

«Предварительные официальные результаты голосования были переданы представителям политических партий. Продолжается процесс подачи апелляций», – цитирует его ТАСС.

Гювен также сообщил, что победившие на выборах мэра кандидаты войдут в должность только «в случае отсутствия возражений относительно голосов от других партий».

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) помимо Анкары и Стамбула одержала победу на выборах мэров и в других крупнейших городах Турции, в числе которых Адана, Анталья, Мерсин, Измир и Эскишехир.