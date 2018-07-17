В Турции продлили срок ареста греческих военных

Турецкий суд продлил срок ареста двух греческих военнослужащих, задержанных в нейтральной зоне госграницы двух стран.

Слушания по делу лейтенанта Аггелоса Митретодиса и старшего сержанта Димитроса Коуклатзиса прошли в в суде города Эдирне.

Митретодис и Коуклатзис рассказали суду, что нарушили границу по ошибке и обратились к суду с просьбой об освобождении.

Однако судьи приняли решение о сохранении меры пресечения в виде ареста.

Лейтенант и старший сержанта греческой армии были задержаны в марте в районе Пазаркуле и доставлены в расположение командования сил жандармерии Турции в Эдирне.

После проведения соответствующих процедур греческих военных отправили в прокуратуру, а оттуда — в суд. Прокуратура потребовала арестовать задержанных.

Мобильные телефоны греческих военных были изъяты для анализа содержимого памяти.

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