В Турции продлили срок ареста греческих военных

Турецкий суд продлил срок ареста двух греческих военнослужащих, задержанных в нейтральной зоне госграницы двух стран.
Слушания по делу лейтенанта Аггелоса Митретодиса и старшего сержанта Димитроса Коуклатзиса прошли в в суде города Эдирне.
Митретодис и Коуклатзис рассказали суду, что нарушили границу по ошибке и обратились к суду с просьбой об освобождении.
Однако судьи приняли решение о сохранении меры пресечения в виде ареста.
Лейтенант и старший сержанта греческой армии были задержаны в марте в районе Пазаркуле и доставлены в расположение командования сил жандармерии Турции в Эдирне.
После проведения соответствующих процедур греческих военных отправили в прокуратуру, а оттуда — в суд. Прокуратура потребовала арестовать задержанных.
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