В Турции призвали закрыть для США авиабазу в ответ на угрозы Трампа

«Лучший ответ, который Турция может дать в ответ на американские угрозы, это начать сотрудничество с Дамаском и срочно закрыть для США базу Инджирлик. США введут себя по отношению к нашей стране как враги, и там уже начали звучать голоса об исключении Турции из НАТО», — сказал собеседник агентства.