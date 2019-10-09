В Турции призвали закрыть для США авиабазу в ответ на угрозы Трампа

Турция в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа должна закрыть для американских военных авиабазу Инджирлик, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек в среду.
Трамп ранее в своем Twitter пригрозил «разрушить экономику Турции», если Анкара, по его мнению, «перейдет границы» дозволенного.
«Лучший ответ, который Турция может дать в ответ на американские угрозы, это начать сотрудничество с Дамаском и срочно закрыть для США базу Инджирлик. США введут себя по отношению к нашей стране как враги, и там уже начали звучать голоса об исключении Турции из НАТО», — сказал собеседник агентства.
По его словам, США поставили запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана 30 тысяч грузовиков с оружием.
«Это открыло против Турции настоящий фронт, что еще раз показывает: США видит Турцию, как врага», — добавил Перинчек.(РИА Новости)