В Турции призвали закрыть для США авиабазу в ответ на угрозы Трампа

Турция в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа должна закрыть для американских военных авиабазу Инджирлик, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек в среду.
Трамп ранее в своем Twitter пригрозил «разрушить экономику Турции», если Анкара, по его мнению, «перейдет границы» дозволенного.
«Лучший ответ, который Турция может дать в ответ на американские угрозы, это начать сотрудничество с Дамаском и срочно закрыть для США базу Инджирлик. США введут себя по отношению к нашей стране как враги, и там уже начали звучать голоса об исключении Турции из НАТО», — сказал собеседник агентства.
По его словам, США поставили запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана 30 тысяч грузовиков с оружием.
«Это открыло против Турции настоящий фронт, что еще раз показывает: США видит Турцию, как врага», — добавил Перинчек.(РИА Новости)
| 2019-10-09T16:07:09+00:00 9 октября 2019, 20:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss