В Турции приземлился еще один самолет с компонентами С-400

Минобороны Турции сообщило в понедельник о прибытии девятого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках этого процесса приземлился девятый самолет на авиабазе Мюртед», — говорится в пресс-релизе.