В Турции приземлился еще один самолет с компонентами С-400

Минобороны Турции сообщило в понедельник о прибытии девятого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
«Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках этого процесса приземлился девятый самолет на авиабазе Мюртед», — говорится в пресс-релизе.
Сколько всего самолетов потребуется для переброски имущества из состава С-400, не уточняется.
Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.(РИА Новости)
| 2019-07-15T13:52:09+00:00 15 июля 2019, 13:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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