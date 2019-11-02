В Турции пригрозили Европе вернуть пленных террористов «домой»

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил европейские страны в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами в одиночку.

Сойлу напомнил, что часть захваченных в Сирии членов ИГ являлись выходцами из иностранных государств, которые лишили их гражданства.

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Отношение европейских стран к пленным боевикам турецкий министр назвал неприемлемым и безответственным.

Сойлу подчеркнул, что Турция не намерена держать всех террористов у себя, и пригрозил отправить их «домой».

«Мы не отель для террористов из ИГ», — цитирует его Hurriyet.