В Турции пригрозили Европе вернуть пленных террористов «домой»

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил европейские страны в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами в одиночку.
Сойлу напомнил, что часть захваченных в Сирии членов ИГ являлись выходцами из иностранных государств, которые лишили их гражданства.
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Отношение европейских стран к пленным боевикам турецкий министр назвал неприемлемым и безответственным.
Сойлу подчеркнул, что Турция не намерена держать всех террористов у себя, и пригрозил отправить их «домой».
«Мы не отель для террористов из ИГ», — цитирует его Hurriyet.