В Турции приговорена к заключению журналистка оппозиционной газеты

Сотрудница турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet Канан Коскун приговорена к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Суд в Стамбуле в четверг, 19 июля, признал ее виновной в создании угрозы представителям органов юстиции. В своем репортаже о процессе по делу адвокатов, которые защищали двух политических активистов, объявивших голодовку, Коскун обнародовала имена прокурора и свидетелей, что, по мнению суда, создало опасность для их жизни.

По данным Cumhuriyet и международной правозащитной организации Amnesty International, Коскун была приговорена за то, что она, по мнению суда, «превратила в мишень» человека, «ответственного за борьбу с терроризмом».

Это «очередной приговор против свободы прессы», — написал в своем микроблоге Twitter депутат парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Сезгин Танрикулу.

В апреле суд в Турции приговорил 15 сотрудников Cumhuriyet к лишению свободы на сроки от 2,5 до 8 лет. Они были признаны виновными в «поддержке террористических организаций».

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