В Турции прекратили принимать заказы на iPhone

Крупные турецкие ритейлеры прекратили принимать заказы на мобильные телефоны iPhone американской компании Apple.

По данным ТАСС, только торговая площадка Dogubank (стамбульский рынок электроники), являющаяся одним из крупнейших импортёров электроники в Стамбуле, отменила заказы на iPhone на сумму около 50 млн долларов. Телефоны должны были прийти в Турцию в октябре и ноябре.

Кроме того, американские телефоны решил не импортировать ещё ряд основных фирм и рынков, занимающихся розничной торговлей электроникой в Стамбуле, в том числе знаменитый Капалычарши. Помимо продукции Apple компании не принимают заказы и на другие виды электронной продукции из США.

Заказы на импорт IPhone прекратились и в азиатской части Турции. Многие ритейлеры начинают разрывать или корректировать контракты с американскими компаниями, производящими электронику, а продавцы со своих витрин убрали устройства американского производства.

На такие меры местные продавцы пошли в знак солидарности с властями республики. 14 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении бойкотировать электронную продукцию производства США, которых он считает ответственными за намеренную атаку на турецкую лиру, резко потерявшую в цене за последнее время.