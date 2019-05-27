В Турции появится Остров демократии и свободы

Президент Турции в воскресенье побывал на острове Яссыада рядом со Стамбулом, который после реконструкции будет носить название Остров демократии и свободы, передает агентство Анадолу.

Глава государства ознакомился с ходом строительных работ, которые ведутся на Яссыада.

По словам Эрдогана, обновленный остров будет открыт для посещения к концу нынешнего года.

Отвечая на вопросы журналистов, турецкий лидер подчеркнул, что Яссыада «превратится из печально известного в вызывающее гордость место».

Президент Эрдоган подчеркнул также, что период переворотов в Турции остался позади. «В Турции больше никто не сможет совершить переворот»,-заявил он.

Остров Яссыада в Мраморном море был закрыт на полное обновление в 2015 году.

Яссыада был переименован в 2013 году по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предложившего назвать его Островом демократии и свободы в память о казненных здесь после военного переворота 1960 года бывшего премьер-министра Аднана Мендереса и его соратников.