В Турции подвели предварительные итоги муниципальных выборов

Кандидаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции лидируют на выборах мэров в Анкаре и Стамбуле и уступают оппозиции в Измире, свидетельствуют предварительные итоги голосования.

По результатам подсчета 31% голосов, которые приводит агентство Anadolu, кандидат от ПСР на пост мэра Стамбула, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым набирает 51,6% голосов. Его основной соперник, кандидат от оппозиционного «Союза нации» Экрем Имамоглу уступает ему, получая 45,8% голосов.

В Анкаре по результатам подсчета 26% голосов лидирует заместитель председателя ПСР Мехмет Озхасеки, набирая 50,6% голосов, при этом основной оппозиционный кандидат Мансур Яваш заручился поддержкой 46,2% избирателей.

| 2019-04-01T01:14:24+00:00 1 апреля 2019, 06:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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