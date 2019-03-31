В Турции подвели предварительные итоги муниципальных выборов

Кандидаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции лидируют на выборах мэров в Анкаре и Стамбуле и уступают оппозиции в Измире, свидетельствуют предварительные итоги голосования.

По результатам подсчета 31% голосов, которые приводит агентство Anadolu, кандидат от ПСР на пост мэра Стамбула, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым набирает 51,6% голосов. Его основной соперник, кандидат от оппозиционного «Союза нации» Экрем Имамоглу уступает ему, получая 45,8% голосов.

В Анкаре по результатам подсчета 26% голосов лидирует заместитель председателя ПСР Мехмет Озхасеки, набирая 50,6% голосов, при этом основной оппозиционный кандидат Мансур Яваш заручился поддержкой 46,2% избирателей.