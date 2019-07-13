В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400

Министерство обороны Турции подтвердило приземление четвертого российского самолёта с новой партией элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400 на турецкую авиабазу Мюртед.
«Поставка зенитно-ракетных комплексов С-400 возобновилась сегодня. Четвертый российский самолет с элементами для С-400 приземлился на авиабазе Мюртед в пригороде Анкары», — говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

Ранее телеканал NTV сообщил, что российский самолёт с новой партией элементов для С-400 совершил посадку на турецкой авиабазе Мюртед.
Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.
| 2019-07-13T12:33:53+00:00 13 июля 2019, 13:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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