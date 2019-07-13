В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400

Министерство обороны Турции подтвердило приземление четвертого российского самолёта с новой партией элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400 на турецкую авиабазу Мюртед.

«Поставка зенитно-ракетных комплексов С-400 возобновилась сегодня. Четвертый российский самолет с элементами для С-400 приземлился на авиабазе Мюртед в пригороде Анкары», — говорится в сообщении Минобороны в Twitter.