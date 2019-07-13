В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400

Министерство обороны Турции подтвердило приземление четвертого российского самолёта с новой партией элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400 на турецкую авиабазу Мюртед.
«Поставка зенитно-ракетных комплексов С-400 возобновилась сегодня. Четвертый российский самолет с элементами для С-400 приземлился на авиабазе Мюртед в пригороде Анкары», — говорится в сообщении Минобороны в Twitter.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/eBAmo5wTaP
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 июля 2019 г.
Ранее телеканал NTV сообщил, что российский самолёт с новой партией элементов для С-400 совершил посадку на турецкой авиабазе Мюртед.
Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.