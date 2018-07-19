В Турции по делу Карлова арестован бывший полицейский

В Турции в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестован бывший полицейский.

Бывший полицейский задержан полицией Анкары и в ходе допроса в прокуратуре отверг все обвинения в свой адрес.

Суд признал его виновным в участии в деятельности террористической организации.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Нападавший убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.

В рамках расследования покушения на российского дипломата до сегодняшнего дня арестовано семь человек. В числе арестованных — глава медиа-группы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол РФ – Мустафа Тимур Озкан.

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