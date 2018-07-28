В Турции перезахоронили останки российского офицера XIX века

Останки офицера российской армии XIX века подполковника Карла Ржепецкого, которые были найдены в апреле прошлого года в турецкой провинции Ардахан, перезахоронены в Турции, заявил РИА Новости в пятницу пресс-атташе генконсульства РФ в Трабзоне Санан Мамедов.

Представитель мэрии Ардахана в конце апреля 2017 года сообщал РИА Новости, что гроб с останками офицера российской армии был обнаружен при строительстве дома. После этого прах был доставлен в город Карс для дальнейшего исследования.»Сегодня на христианском кладбище в деревне Солакйурт вблизи города Ардахан прошло перезахоронение останков подполковника Карла Ржепецкого. В мероприятии с турецкой стороны участвовали заместитель губернатора Ардахана Мехмет Кылыч, директор музея города Карс Озлем Эльбьюстан и другие официальные лица, с российской стороны участвовали представители генконсульства РФ в Трабзоне», — сказал собеседник агентства.

Как рассказывала агентству в мае 2017 года пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова, дипмиссия передала турецкой стороне информацию из Российского государственного военно-исторического архива. С большой долей вероятности установлено, что останки принадлежат Карлу Ржепецкому, который служил в 78-м пехотном Навагинском полке 20-й стрелковой дивизии и скончался в 1894 году от кровоизлияния в мозг.