В Турции освободили двоих греческих военных

Суд города Эдирне на северо-западе Турции освободил двоих греческих солдат, задержанных в марте за незаконный переход границы, сообщает телеканал NTV во вторник.

Отмечается, что греческие военные отпущены без права покидать пределы Турции, суд над ними будет продолжен, сообщает телеканал.

Ранее в министерстве национальной обороны Греции сообщили РИА Новости, что турецкие военные задержали двух греческих военнослужащих, которые во время патрулирования границы в условиях очень плохой погоды случайно оказались на турецкой территории.

По сообщениям турецких СМИ, лейтенант и старшина греческой армии были задержаны с оружием в районе Пазаркуле и доставлены в расположение командования сил жандармерии Турции в Эдирне.

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