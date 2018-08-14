В Турции освободили двоих греческих военных

Суд города Эдирне на северо-западе Турции освободил двоих греческих солдат, задержанных в марте за незаконный переход границы, сообщает телеканал NTV во вторник.
Отмечается, что греческие военные отпущены без права покидать пределы Турции, суд над ними будет продолжен, сообщает телеканал.
Ранее в министерстве национальной обороны Греции сообщили РИА Новости, что турецкие военные задержали двух греческих военнослужащих, которые во время патрулирования границы в условиях очень плохой погоды случайно оказались на турецкой территории.44 просмотров