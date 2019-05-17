В Турции одобрили сделку SOCAR и EWE Turkey Holding

Антимонопольный орган и Управление по регулированию энергетического рынка Турции одобрили покупку активов EWE Turkey Holding азербайджанской госкомпанией SOCAR, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что EWE Turkey Holding продала свои активы — Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom азербайджанской SOCAR в начале этого года. СМИ отмечают, что стоимость контракта составляет 140 миллионов долларов.

Сделка по приобретению телекоммуникационной компании Millenicom будет рассматриваться отдельно 29 мая надзорным органом в сфере ИКТ.

Как ранее сообщали Trend в EWE AG, решение о продаже своих активов в Турции связано с оптимизацией деятельности компании.