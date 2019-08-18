В Турции обнаружили могилу внучки великой царицы Тамар

На северо-востоке Турции во время археологических раскопок, предположительно, найдена могила внучки знаменитой грузинской царицы Тамар Гурджи-Хатун, сообщает sputnik-georgia.ru со ссылкой на посольство Грузии в Турции.

Саркофаги Гурджи-Хатун и ее сына, султана Алааддина Кейкубата II, были обнаружены археологами в районе Пасинлерна, в городе Эрзурум.