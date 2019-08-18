В Турции обнаружили могилу внучки великой царицы Тамар

На северо-востоке Турции во время археологических раскопок, предположительно, найдена могила внучки знаменитой грузинской царицы Тамар Гурджи-Хатун, сообщает sputnik-georgia.ru со ссылкой на посольство Грузии в Турции.
Саркофаги Гурджи-Хатун и ее сына, султана Алааддина Кейкубата II, были обнаружены археологами в районе Пасинлерна, в городе Эрзурум.
Как отмечается, в ближайшее время найденные артефакты будут детально изучены специалистами.
«Посольство начинает досконально изучать этот вопрос», — говорится в сообщении Посольства Грузии.
Гурджи-Хатун была внучкой царицы Тамар, дочерью царицы Русудан и сестрой царя Давида VI Грузии. В 1236 году она вышла замуж за султана Гийяс ад-Дина Кай-Хусрау Второго. Как известно из исторических источников, грузинка пользовалась немалым влиянием при дворе султана. После смерти султана править стал его визирь. По турецким традициям того времени, Гурджи-Хатун пришлось выйти за него замуж.