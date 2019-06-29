В Турции обнародовано количество граждан Азербайджана посетивших страну

В апреле 2019 года Турцию посетили 54,9 тысячи туристов из Азербайджана, что на 6,03 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, сообщили Trend министерстве культуры и туризма Турции.

«Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,67 процента», — сказали в министерстве.

Было отмечено, что в январе-апреле 2019 года Турцию посетили 213,3 тысячи туристов из Азербайджана, что на 0,30 процента больше по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года.

«Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-апрель 2019 года, составила 2,44 процента», — сказали в министерстве.

| 2019-06-29T10:59:47+00:00 29 июня 2019, 11:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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