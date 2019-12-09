В Турции надеются получить истребители от США

«Трамп тоже говорил своим коллегам: они (Турция) заплатили, вы им не даете самолеты – что за логика?» Мы не клиенты, а партнеры этой программы. Мы оплатили транш, выполнили все условия. Систему шифрования F-35 передавать никому не собираемся, для нас это тоже важно. Мы предложили создать комиссию, и Трамп ее поддержал», — добавил турецкий министр.(РИА Новости)