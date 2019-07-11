В Турции еще два человека погибли от потребления контрафактного алкоголя

В Турецкой провинции Адана от потребления контрафактного алкоголя отравились три человека, двое из которых скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что состояние одного из отравленных также находится в критическом положении.

Согласно данным СМИ общее число погибших от потребления контрафактного алкоголя достигло 12.

Отметим, что на прошлой неделе от потребления контрафактного алкоголя в провинции Мерсин отравились 16 человек, десять из которых скончались.

Согласно данным СМИ, контрафактный алкоголь был привезен в Турцию из Европы.

| 2019-07-11T09:20:18+00:00 11 июля 2019, 13:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss