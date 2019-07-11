В Турции еще два человека погибли от потребления контрафактного алкоголя

В Турецкой провинции Адана от потребления контрафактного алкоголя отравились три человека, двое из которых скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что состояние одного из отравленных также находится в критическом положении.

Согласно данным СМИ общее число погибших от потребления контрафактного алкоголя достигло 12.

Отметим, что на прошлой неделе от потребления контрафактного алкоголя в провинции Мерсин отравились 16 человек, десять из которых скончались.

Согласно данным СМИ, контрафактный алкоголь был привезен в Турцию из Европы.