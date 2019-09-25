В Турции будет закрыт доступ к нескольким тысячам интернет-порталов

В Турции будет закрыт доступ к 3,7 тысячи интернет-порталам, занимающихся продажей и рекламой нелицензированных лекарств, сказал министр здравоохранения Турции, Фахреттин Коджа. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Коджи, в целом сайты оштрафованы на сумму 6,3 миллиона турецких лир.

Он отметил что, в основном на этих сайтах рекламировались диетические продукты, а также средства для похудения и чаи для улучшения пищеварение.

Министр отметил что, в Турции будет усилена борьба с рекламой и продажей нелицензированных лекарств.