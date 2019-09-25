В Турции будет закрыт доступ к нескольким тысячам интернет-порталов

В Турции будет закрыт доступ к 3,7 тысячи интернет-порталам, занимающихся продажей и рекламой нелицензированных лекарств, сказал министр здравоохранения Турции, Фахреттин Коджа. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Коджи, в целом сайты оштрафованы на сумму 6,3 миллиона турецких лир.

Он отметил что, в основном на этих сайтах рекламировались диетические продукты, а также средства для похудения и чаи для улучшения пищеварение.

Министр отметил что, в Турции будет усилена борьба с рекламой и продажей нелицензированных лекарств.

| 2019-09-25T14:06:17+00:00 25 сентября 2019, 15:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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