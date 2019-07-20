В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением

По меньшей мере 56 человек, включая 21 ребенка, госпитализированы с подозрением на пищевое отравление в городе Эрзинджан на востоке Турции.

По данным издания, в центре города после мероприятий по случаю проводов в армию гостей пригласили на банкет. Спустя короткое время в службы экстренной помощи поступили жалобы людей на высокую температуру, тошноту, головокружение и рвоту, пишет Report.

Кареты скорой помощи доставили пострадавших в больницу, где после оказания первой помощи они находятся под наблюдением.

| 2019-07-20T08:51:27+00:00 20 июля 2019, 09:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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