В Турции арестован бывший полицейский по делу об убийстве российского посла

В ходе расследования совершенного более полутора лет назад убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова арестован очередной подозреваемый. Об этом в четверг, 26 июля, сообщило турецкое агентство «Анадолу».

Бывшему полицейскому вменяется в вину «членство в террористической организации». По данным следствия, он имел связи с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, считающегося в Турции террористической группировкой.

Нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Российский посол скончался от полученных ранений. Стрелявший в дипломата 22-летний Мерт Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.

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