В Турции арестовали еще двух человек по делу о стрельбе по посольству США

Еще два человека арестованы в рамках расследования дела об обстреле американского посольства в Анкаре, сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах. Таким образом, общее число задержанных по этому делу возросло до четырех, подозреваемые допрашиваются полицией.

Как сообщила мэрия Анкары, инцидент произошел в понедельник в 5.30 утра. Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, было произведено шесть выстрелов по посольству США. Пули попали в металлическую дверь и стекло помещения для охраны дипмиссии, никто не пострадал. Как заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын, Анкара осуждает обстрел посольства США в Турции, это попытка создать хаос (report).

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