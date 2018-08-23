В Туркменбашы обсудят шаги по спасению Арала

Главы государств – учредителей Международного фонда спасения Арала соберутся 24 августа на саммит в городе Туркменбашы в Туркменистане, чтобы обсудить проблемы Аральского моря, сообщает агентство «Анадолу».

В саммите примут участие президенты Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

По итогам саммита главы государств подпишут совместное заявление.

В январе 1993 года Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан создали Международный фонд по спасению Арала. Туркменистан председательствует в фонде в 2017-2019 годах.

С декабря 2008 года Международный фонд спасения Арала имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН.

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