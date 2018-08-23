В Туркменбашы обсудят шаги по спасению Арала

Главы государств – учредителей Международного фонда спасения Арала соберутся 24 августа на саммит в городе Туркменбашы в Туркменистане, чтобы обсудить проблемы Аральского моря, сообщает агентство «Анадолу».

В саммите примут участие президенты Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

По итогам саммита главы государств подпишут совместное заявление.

В январе 1993 года Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан создали Международный фонд по спасению Арала. Туркменистан председательствует в фонде в 2017-2019 годах.

С декабря 2008 года Международный фонд спасения Арала имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН.

23 просмотров
| 2018-08-23T22:06:31+00:00 24 августа 2018, 02:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss