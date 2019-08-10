В Туркменбаши пройдет I Каспийский экономический форум

Первый Каспийский экономический форум с участием Туркменистана, России, Азербайджана, Ирана, Казахстана пройдет 12 августа в туркменском городе Туркменбаши.

Как сообщает агентство «Анадолу», цель форума — развитие торгового и экономического сотрудничества. В рамках форума будут организованы сессии на тему промышленности, энергетики и туризма.

Форум предоставит возможность сотрудникам госструктур, членам рабочих групп и предпринимателям провести продуктивные встречи и переговоры.

В июне в Ашхабаде прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему I Каспийскому экономическому форуму, в которой приняли участие представители СМИ разных стран.