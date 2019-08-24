В Тунисе кандидата на пост президента задержали по обвинению в коррупции

Один из зарегистрированных кандидатов на пост президента Туниса Набиль Карави задержан в пятницу в тунисской столице по обвинению в коррупции, об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.
Карави и его родному брату предъявили обвинение в отмывании денег и уходе от налогов. В настоящий момент они помещены в следственный изолятор.
Набиль Карави является одним из крупнейших бизнесменов Туниса, ему принадлежит оппозиционный телеканал Nessma.
На данный момент центризбирком Туниса зарегистрировал 26 кандидатов из 97, подавших заявки на участие в выборах.
| 2019-08-23T23:03:48+00:00 24 августа 2019, 09:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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